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حصول أول مواطن في إسرائيل على الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

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حصول أول مواطن في إسرائيل على الجرعة الرابعة من لقاح كورونا
Reuters
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تلقى أول شخص في إسرائيل، اليوم الاثنين، الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بحسب وكالة "والا" العبرية.

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وذكرت الوكالة، أن المواطن الإسرائيلي حصل على الجرعة الرابعة، في إطار دراسة لمعرفة مدى فعالية هذه الجرعة ضد فيروس كورونا.

وكانت إسرائيل قد قررت تطعيم من بلغوا الـ60 عاما وما فوق وأفراد الطواقم الطبية بجرعة رابعة من لقاحات كورونا.

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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