مسؤول صومالي: تعليق الرئيس لسلطات رئيس الوزراء انقلاب غير مباشر

وصف نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف عمر اليوم الاثنين، قرار الرئيس محمد عبد الله محمد تعليق سلطات رئيس الوزراء بأنه "انقلاب غير مباشر".

وأضاف أن انتشار قوات الأمن حول مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي لن يمنعه من أداء مهامه.

وكتب عبر "فيسبوك" أن "ما جرى هذا الصباح هو انقلاب غير مباشر، لكنه لن ينتصر".

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وفي وقت سابق اليوم أعلن رئيس الصومال، المعروف بفرماجو، تعليقه عمل وصلاحيات رئيس الوزراء روبلي، "نظرا لتهم الفساد واختلاس الأموال العامة الموجهة إليه والتحقيق الجاري معه في هذه القضية".

كما أمر فرماجو، قائد الجيش بإيقاف قائد البحرية الصومالية الجنرال عبد الحميد محمد درير، وذل على خلفية التحقيق في مزاعم سوء استغلال السلطة واختلاس الأراضي العامة المملوكة للجيش.

يأتي ذلك بعد تبادل الرئيس ورئيس الوزراء الاتهامات أمس الأحد حول تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد.

المصدر: "رويترز"