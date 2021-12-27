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صحفي إسرائيلي: طائرة تحمل معدات عسكرية متجهة إلى السعودية تمر في إسرائيل

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صحفي إسرائيلي: طائرة تحمل معدات عسكرية متجهة إلى السعودية تمر في إسرائيل
Reuters ALI OWIDHA
صورة تعبيرية
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علق الصحفي الإسرائيلي في تلفزيون "كان"، إيتاي بلومنتال، على توقف طائرة نقل بمعدات عسكرية متجهة إلى قاعدة "الأمير سلطان" للقوات الجوية السعودية في المسلك فوق إسرائيل.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال إيتاي بلومنتال: "لمحبي التطبيع.. ليس كل يوم تتوقف طائرة نقل بمعدات عسكرية متجهة إلى قاعدة القوات الجوية السعودية "الأمير سلطان" في المسلك فوق إسرائيل..يتم تشغيل الرحلة من بلغراد من قبل شركة الطيران الأذربيجانية سيلك وي".

المصدر: RT

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