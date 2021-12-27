صحفي إسرائيلي: طائرة تحمل معدات عسكرية متجهة إلى السعودية تمر في إسرائيل

علق الصحفي الإسرائيلي في تلفزيون "كان"، إيتاي بلومنتال، على توقف طائرة نقل بمعدات عسكرية متجهة إلى قاعدة "الأمير سلطان" للقوات الجوية السعودية في المسلك فوق إسرائيل.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال إيتاي بلومنتال: "لمحبي التطبيع.. ليس كل يوم تتوقف طائرة نقل بمعدات عسكرية متجهة إلى قاعدة القوات الجوية السعودية "الأمير سلطان" في المسلك فوق إسرائيل..يتم تشغيل الرحلة من بلغراد من قبل شركة الطيران الأذربيجانية سيلك وي".

לחובבי הנורמליזציה: לא בכל יום מטוס תובלה עם ציוד צבאי, המיועד לבסיס חיל האוויר הסעודי "פרינס סולטן", עובהר בנתיב מעל ישראל. הטיסה מבלגרד מבוצעת ע"י חברת התעופה האזרית סילק ווי 🇮🇱🇸🇦@kaisos1987pic.twitter.com/etL2GX89tK — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) December 26, 2021

المصدر: RT