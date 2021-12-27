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الفلبين: الإعصار "راي" أودى بحياة 388 شخصا على الأقل

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الفلبين: الإعصار
Reuters
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قالت الفلبين، اليوم الاثنين، إن إعصار "راي"، وهو أحد أقوى الأعاصير التي ضربت الفلبين في السنوات الأخيرة، أودى بحياة 388 شخصا على الأقل.

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عدد ضحايا الإعصار
عدد ضحايا الإعصار "راي" في الفلبين يتجاوز 300 شخص

وقال مكتب الدفاع المدني في الفلبين إن العدد الإجمالي للقتلى بلغ 388، وما زال 60 شخصا في عداد المفقودين، كما أصيب مئات الأشخاص.

وفي 16 و17 ديسمبر، تسبب الإعصار "راي" المصحوب برياح وصلت سرعتها إلى 195 كم في الساعة، بسقوط قتلى ودمار كبير في وسط وجنوب الأرخبيل.

الفلبين: الإعصار
Reuters

وأدى الإعصار إلى سقوط أسطح المنازل وأعمدة الكهرباء والأشجار، وظل مئات الآلاف من الأشخاص بلا مأوى.

الفلبين: الإعصار
Reuters

وأكد مكتب الدفاع المدني، أن أكثر من أربعة ملايين شخص في 430 بلدة وقرية، حيث تضرر أو دُمر حوالي 482 ألف منزل، يتلقون حاليا المساعدات.

هذا وأصيب ما لا يقل عن 140 شخصا بالأمراض بسبب احتمال تلوث المياه.

الفلبين: الإعصار
Reuters

وقالت وكيلة وزارة الصحة بالفلبين، ماريا روزاريو فيرجير، إنه في مقاطعة جزر ديناجات الجنوبية، تم تشخيص إصابة 80 شخصا بالتهاب المعدة والأمعاء الحاد، بينما يعالج 54 شخصا من الإسهال في المستشفى بجزيرة سيارجاو السياحية المجاورة.

المصدر: "لو فيغارو"

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