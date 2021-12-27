أكبرهم 79 عاما وأصغرهم 5.. روس يستقبلون أعياد الميلاد بالسباحة في المياه المجمدة (فيديو+ صور)

احتفل عشاق السباحة الشتوية في مدينة تومسك الروسية بأعياد الميلاد داخل المياه الجليدية، في تلك المدينة الواقعة على نهر توم بغرب سيبيريا .

وقام حوالي 50 شخصا بإنشاء حفرة داخل الجليد في بحيرة بويارسكوي وسبحوا فيها. وبحسب وسائل إعلام روسية فإن أكبر مشارك في هذا الحدث الاحتفالي يبلغ من العمر 79 عاما، وأصغرهم يبلغ من العمر 5 أعوام.

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

المصدر: RT