رغم تسجيل أول وفاة بـ"أوميكرون".. سلطات أستراليا متمسكة بخطة إعادة فتح البلاد

سجلت أستراليا اليوم الاثنين أول وفاة مؤكدة بمتحور "أوميكرون"، وسط زيادة في الإصابات اليومية، لكن السلطات أحجمت عن فرض قيود جديدة مشيرة إلى أن معدلات دخول المستشفيات لا تزال منخفضة.

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والمتوفى رجل في الثمانينات من عمره كان يعاني من أمراض مزمنة. ولم تقدم السلطات أي تفاصيل إضافية حول هذه الوفاة، باستثناء قولها إن الرجل أصيب بالفيروس (أوميكرون) في دار لرعاية المسنين وتوفي في أحد مستشفيات سيدني.

ويقول خبراء الصحة إن سلالة "أوميكرون" أكثر عدوى على ما يبدو، ولكنها أقل ضراوة من السلالات السابقة، وقد بدأت في الانتشار في أستراليا مع رفع سلطاتها القيود المفروضة على معظم الحدود المحلية وسماحها للأستراليين بالعودة من الخارج دون دخول حجر صحي، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الإصابات إلى أعلى معدلات خلال الجائحة.

المصدر: رويترز