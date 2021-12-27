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رغم الإجراءات الصارمة.. عشرات الأشخاص يسبحون في مياه باردة احتفالا بأعياد الميلاد في التشيك (صور)

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رغم الإجراءات الصارمة.. عشرات الأشخاص يسبحون في مياه باردة احتفالا بأعياد الميلاد في التشيك (صور)
Reuters
السباحة في مياه باردة أحتفالا بأعياد الميلاد في التشيك
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قام العشرات من السباحين الجديين بالسباحة في نهر فلتافا في براغ عاصمة التشيك، في مسابقة تقليدية تنظم سنويا بعطلة عيد الميلاد باردة الأجواء.

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وتعتبر المسابقة التي أقيمت أمس الأحد، النسخة الخامسة والسبعين من الحدث الذي يحيي ذكرى حياة ألفريد نيكوديم، الذي كان صائغا ومروجا لأسلوب الحياة المتقشف.

ولم تمنع درجات حرارة الماء والهواء التي كانت 3.5 و-1 درجة مئوية السباحين من الانطلاق في تجربة فريدة من نوعها وممتعة.

وفي ظل إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا، تم إجراء اختبار فيروس كورونا للسباحين قبل البدء، واضطروا لارتداء أقنعة عند عدم السباحة.

وشارك في المسابقة سباحون من التشيك وسلوفاكيا وبولندا وألمانيا وبريطانيا والنمسا والولايات المتحدة وروسيا.

رغم الإجراءات الصارمة.. عشرات الأشخاص يسبحون في مياه باردة احتفالا بأعياد الميلاد في التشيك (صور)
Reuters
رغم الإجراءات الصارمة.. عشرات الأشخاص يسبحون في مياه باردة احتفالا بأعياد الميلاد في التشيك (صور)
Reuters
رغم الإجراءات الصارمة.. عشرات الأشخاص يسبحون في مياه باردة احتفالا بأعياد الميلاد في التشيك (صور)
Reuters
رغم الإجراءات الصارمة.. عشرات الأشخاص يسبحون في مياه باردة احتفالا بأعياد الميلاد في التشيك (صور)
Reuters
رغم الإجراءات الصارمة.. عشرات الأشخاص يسبحون في مياه باردة احتفالا بأعياد الميلاد في التشيك (صور)
Reuters
رغم الإجراءات الصارمة.. عشرات الأشخاص يسبحون في مياه باردة احتفالا بأعياد الميلاد في التشيك (صور)
Reuters
رغم الإجراءات الصارمة.. عشرات الأشخاص يسبحون في مياه باردة احتفالا بأعياد الميلاد في التشيك (صور)
Reuters
رغم الإجراءات الصارمة.. عشرات الأشخاص يسبحون في مياه باردة احتفالا بأعياد الميلاد في التشيك (صور)
Reuters

المصدر: RT

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