أستراليا.. فضيحة بعد إصدار مستشفى لنحو 400 اختبار خاطئ لكورونا !

أفادت تقارير إعلامية بأن أحد المستشفيات في أستراليا أصدر المئات من النتائج الخاطئة لاختبارات الإصابة بفيروس كورونا.

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وأجريت الفحوصات بمستشفى سانت فينسينت في مدينة سيدني، يومي 22 و23 ديسمبر الجاري، على نحو 400 شخص، تم إبلاغهم لاحقا بأن نتائجهم سلبية، في حين أنها كانت في الواقع إيجابية.

وأعلن المستشفى في بيان له أمس الأحد، أن قسم علم الأمراض "سيد باث" أصدر نتائج غير صحيحة، بسبب ما يعتقد أنه "خطأ بشري"، مشيرا إلى فتح تحقيق في هذا الأمر.

وأكد البيان على أنه تم التواصل مع كل المصابين بمجرد اكتشاف المشكلة.

وقال المدير الطبي للوحدة الطبية، أنتوني دودز، إن "سيد باث" كان يعمل على "عدد كبير جدا من الاختبارات" يومي 22 و23 ديسمبر.

ويوم الخميس، أعلنت أستراليا عن ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا، ما دفع ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر تضررا بالفيروس، إلى إعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

Breaking: St Vincent's Hospital Sydney launches emergency response after telling 400 people they tested negative for COVID when they are actually POSITIVE.⚠️ pic.twitter.com/0X1xmzj015 — Josh Bavas (@JoshBavas) December 26, 2021

المصدر: "Business insider"