مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن نتيجة فحص كورونا الذي خضع له رئيس الوزراء جاءت سلبية، بعد أن ثبتت إصابة ابنته بالفيروس.

وأوضح المكتب أن بينيت سيبقى في الحجر الصحي في الوقت الحالي بدافع الحذر، مشيرا إلى أن فحوصات جميع أفراد عائلة رئيس الوزراء جاءت سلبية، باستثناء أحد أبنائه الذي سيخضع لاختبار إضافي بسبب خطأ في الفحص.

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وكان المكتب أعلن في وقت سابق الأحد أن بينيت انسحب فورا من الجلسة التي عقدتها حكومته في الجولان المحتل، بعد إبلاغه بأن ابنته ميخال (14 عاما) أصيبت بكورونا.

المصدر: TIMES OF ISRAEL + RT