قديروف: ننتظر ردا من تركيا على بيان الخارجية الروسية بشأن إطلاق اسم "دوداييف" على منتزه

ذكر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أنه ينتظر ردا من قبل تركيا على بيان وزارة الخارجية الروسية حول افتتاح منتزه أطلق عليه اسم الانفصالي الشيشاني جوهر دوداييف، في مدينة كورفيز التركية.

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وقال قديروف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأحد في إجابة عن سؤال حول المنتزه: "وزارة الخارجية الروسي تفاعلت (مع الأمر)، ننتظر ردا (من قبل تركيا)".

وأشار قديروف إلى أنه يأمل في أن تتخذ القيادة التركية "قرارا صحيحا"، مبينا: "نحن نحب تركيا كثيرا... لها تاريخ غني... وتراث إسلامي... لهذا السبب لا نود أي تدهور لعلاقاتنا بسبب وضع غير واضح".

وسبق أن أفادت تقارير إعلامية بافتتاح منتزه في منتصف ديسمبر الجاري بمدينة كورفيز شمال غرب تركيا وأطلقت عليه السلطات المحلية اسم دوداييف، زعيم الانفصاليين في الشيشان ومؤسس "جمهورية إتشكيريا" غير المعترف بها الذي قاد العمليات القتالية ضد القوات الفدرالية الروسية وقتل يوم 21 أبريل 1996 قرب قرية غوخي-تشو.

وفي أعقاب ذلك اتهم قديروف عبر "تيليغرام" السلطات التركية بدعم الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم في روسيا، مطالبا وزارة الخارجية الروسية بالرد على هذا الإجراء.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، إن مثل هذه الخطوات غير مقبولة وتتناقض مع روح العلاقات بين البلدين وتتطلب إدانة حاسمة، مشيرة إلى أن موسكو تأمل في أن تأخذ أنقرة على محمل الجد الرسائل حول ضرورة منع مثل هذه الخطوات التي تقوض الثقة المتبادلة.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات