الأمن التركي يلقي القبض على عنصر من "حزب العمال الكردستاني" أثناء محاولته التسلل إلى البلاد

ألقت قوات الأمن التركية اليوم الأحد، القبض على عنصر من "حزب العمال الكردستاني" أثناء محاولته دخول الأراضي التركية قادما من سوريا، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول".

وكشفت مصادر أمنية لـ"لأناضول" أن قوات حرس الحدود كثفت دورياتها على الحدود مع سوريا بولاية شانلي أورفة جنوب شرق البلاد، بعد بلاغ عن "اعتزام إرهابي دخول البلاد قادما سوريا".

وأكدت المصادر أن "قوات الأمن ألقت القبض على الإرهابي وهو عضو في تنظيم "ب ي د/ بي كا كا"".

وأضافت أن "الإرهابي نقل إلى قيادة قوات الدرك في قضاء جيلان بيار بولاية شانلي أورفة بعد إخضاعه لفحوصات طبية".

المصدر: "الأناضول"