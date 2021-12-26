بلجيكا.. تظاهرة حاشدة في بروكسل رفضا لإغلاق قاعات العروض بسبب كورونا

تظاهر الآلاف في بروكسل اليوم الأحد، احتجاجا على قرار السلطات إغلاق قاعات العروض لوقف انتشار المتحور "أوميكرون"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها "لا لهذا الإجراء الغبي!" و"بخلاف الشؤون المالية، الثقافة تثرينا" و"لا ثقافة لا مستقبل".

ووضع بعض المتظاهرين أقنعة كرنفال في أجواء جمعت ناطقين بالفرنسية والهولندية.

ووفق إحصاء غير نهائي للشرطة، كان هناك نحو ألف شخص عند الساعة الثانية بعد الظهر (13.00 توقيت غرينيتش) في بداية التجمع قرب ميدان كونينغزبلاين في حي المتاحف في العاصمة البلجيكية.

ودعا مسؤولون في مؤسسات ثقافية كبرى في بروكسل السياسيين إلى "إعادة النظر" في قرار إغلاق المسارح اعتبارا من الأحد، واتخذ هذا الإجراء الأربعاء احترازيا لمكافحة انتشار المتحور "أوميكرون" الشديدة العدوى.

لكن الموجة الرابعة من الوباء من فيروس كورونا مستمرة في الانحسار في بلجيكا وعدد الإصابات ينخفض منذ ثلاثة أسابيع، كما أن الخبراء الذين يعطون المشورة للحكومة على الصعيد الصحي لم يوصوا المسؤولين بتشديد الإجراءات في قطاع الثقافة رغم الوضع المتأزم في المستشفيات.

المصدر: "أ ف ب"