بوتين: أنوي الاحتفال بعيد رأس السنة مع أقربائي والاستماع لتهنئة الرئيس

تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنه ينوي الاحتفال بعيد رأس السنة مع أقربائه والاستماع لتهنئة رئيس الدولة بمناسبة العيد.

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وردا على سؤال عن خططه لليل عيد رأس السنة قال بوتين في حديثه لبرنامج "موسكو.الكرملين.بوتين" لقناة "روسيا: "سأجلس إلى جانب أقربائي والاحتفال بعيد رأس السنة والاستماع لخطاب الرئيس!".

هذا وأشار بوتين إلى أنه يحاول اختيار هدايا لأحفاده بشكل مستقل، رغم أنه لا يزور المتاجر.

وأضاف: "لسوء الحظ لا أزور المتاجر. لكن توجد هناك حاليا امكانية لاختيار شيء بأساليب أخرى، وأحاول عمل ذلك بنفسي وآمل بأن تعجبهم" (الهدايا).

المصدر: تاس