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وزارة الصحة الأردنية تعلن عن ارتفاع كبير بإصابات "أوميكرون" في البلاد

إيران تحظر دخول المسافرين من تركيا وبلدان أوروبية وإفريقية

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إيران تحظر دخول المسافرين من تركيا وبلدان أوروبية وإفريقية
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أعلنت دائرة الطرق والمواصلات الإيرانية عن حظر حركة النقل البري مع تركيا لغاية 6 يناير المقبل، ومنع دخول المسافرين من 4 بلدان أوروبية و8 بلدان إفريقية، على خلفية تفشي "أوميكرون".

وقال جواد هدايتي، المدير العام لدائرة الطرق والمواصلات الإيرانية في تصريح لـ"فارس" اليوم الأحد حول التطورات الأخيرة ذات الصلة بقيود كورونا في المنافذ الحدودية فيما يتعلق بتفشي متحور أوميكرون الجديد، قال: "عقدنا اجتماعا في مقر اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وتقرر أنه من بين الدول الإفريقية الثماني التي سجلت أعلى نسبة لتفشي أوميكرون، تم منع المسافرين من دخول إيران". 

واضاف أنه تم حظر الدخول المباشر وغير المباشر لجميع المسافرين غير الإيرانيين من جميع الوجهات في إفريقيا، بما في ذلك ثماني دول: جنوب إفريقيا ، موزمبيق ، ناميبيا ، زيمبابوي ، بوتسوانا ، ليسوتو ، سواتيني ، وغيرها إلى ايران. 

وتابع هدايتي: "في القرار الثاني، تقرر حظر دخول المسافرين القادمين من اربع دول اوروبية إلى إيران بشكل مباشر أو غير مباشر والتي تسجل، وفقًا لتقارير وزارة الصحة ، أعلى معدل لانتشار متحور أميكرون، ويشمل الحظر بريطانيا وفرنسا والدنمارك والنرويج".

المصدر: فارس

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