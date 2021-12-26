سلاح الجو الإيراني يؤكد أنه سيواجه أي تهديد بـ"رد مدمر"
Reuters
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قال نائب قائد سلاح الجو الإيراني، العميد مهدي هاديان، إن "القوات الجوية الإيرانية مستعدة دائما للدفاع عن البلاد، وستواجه أي تهديد برد مدمر".
وأضاف هاديان، في تصريحه أمام حشد من القادة والرؤساء وكبار المدراء، اليوم الأحد: "أن سلاح الجو في الجيش الإيراني يواجه الحظر التام منذ 43 عاما من قبل الأنظمة السلطوية، إلا أن مقاتلاته تضطلع بمهام الحفاظ على أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدفاع عن أجواء البلاد بأفضل صورة".
ووصف سلاح الجو في الجيش الايراني بالمساند والداعم للجمهورية الاسلامية قيادة وشعبا و"يتمتع بالجهوزية الدائمة في الدفاع عن البلاد، ويرد بشكل مدمر على أي تهديد".
المصدر: فارس
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