مصرع 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انفجار داخل مصنع شرقي الهند

لقى ستة عمال على الأقل مصرعهم، وأصيب ستة آخرون جراء انفجار مرجل في أحد المصانع شرقي الهند اليوم الأحد، حسبما أعلنت الشرطة.

إقرأ المزيد

ويبحث رجال الإنقاذ عن عمال يحتمل أنهم حوصروا تحت أنقاض المصنع الذي ينتج وجبات خفيفة في منطقة صناعية تبعد 95 كيلومترا شمالي مدينة باتنا، عاصمة ولاية بيهار.

وقال ضابط الشرطة، رام ناريش باسوان، إن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الانفجار في مدينة مظفربور.

وأضاف أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لأن حالة أربعة من المصابين حرجة.

وكشفت تقارير إعلامية أن الذعر ساد المنطقة بعد الانفجار القوي الذي ألحق أضرارا بمنازل ومصانع في منطقة بيلا الصناعية.

المصدر: "أسوشيتد برس"