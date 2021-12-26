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بوركينا فاسو تعلن الحداد ليومين بعد هجوم على قافلة تجار أسفر عن 41 قتيلا

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بوركينا فاسو تعلن الحداد ليومين بعد هجوم على قافلة تجار أسفر عن 41 قتيلا
Reuters LUC GNAGO
دورية جنود في بوركينا فاسو
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أعلنت حكومة بوركينا فاسو الحداد ليومين ابتداء من اليوم الأحد، بعد هجوم شنه متشددون يشتبه في أنهم جهاديون بالشمال، يوم الخميس الماضي، أسفر عن مقتل 41 شخصا.

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وذكر بيان حكومي صدر مساء أمس السبت، أن "مهمة البحث في منطقة كمين نصبته جماعات إرهابية مسلحة حددت حصيلة 41 جثة، وأعلن الرئيس حدادا وطنيا لمدة 48 ساعة".

المصدر: "أ ف ب"

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