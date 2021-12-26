بوركينا فاسو تعلن الحداد ليومين بعد هجوم على قافلة تجار أسفر عن 41 قتيلا

أعلنت حكومة بوركينا فاسو الحداد ليومين ابتداء من اليوم الأحد، بعد هجوم شنه متشددون يشتبه في أنهم جهاديون بالشمال، يوم الخميس الماضي، أسفر عن مقتل 41 شخصا.

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وذكر بيان حكومي صدر مساء أمس السبت، أن "مهمة البحث في منطقة كمين نصبته جماعات إرهابية مسلحة حددت حصيلة 41 جثة، وأعلن الرئيس حدادا وطنيا لمدة 48 ساعة".

المصدر: "أ ف ب"