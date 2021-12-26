 
مباشر

المستشار القانوني لحكومة إسرائيل يصادق على فرض قيود على غير المطعمين حتى بدون مبرر وبائي

أخبار العالم

المستشار القانوني لحكومة إسرائيل يصادق على فرض قيود على غير المطعمين حتى بدون مبرر وبائي
Reuters DADO RUVIC
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1m3

صادق المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية على فرض قيود على غير المطعمين ضد فيروس كورونا، حتى بدون مبرر وبائي، ما سيسمح للحكومة بفرض قيود لرفع نسبة التطعيم.

إقرأ المزيد
إسرائيل تطلب من
إسرائيل تطلب من "فايزر" تزويدها بأقراص "باكسلوفيد" المضادة لكورونا

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة تدرسان عرض سلسلة اقتراحات لتشديد القيود على هذه الفئة. 

هذا ولفت وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى أن "الإغلاق ليس مطروحا على الطاولة حاليا، وإنه يجب اعتباره الخيار الأخير، نظرا لتداعياته الخطيرة".

وأوضحت وزيرة المساواة الاجتماعية، ميراف كوهين، قائلة: "قد نضطر في الأيام المقبلة إلى اتخاذ قرار غير سهل في ظروف عدم اليقين حول ما إذا كان يجب فرض قيود مشددة من عدمه، والشيء الوحيد الذي نعرف أنه الناجي هو التطعيم"، لافتة إلى أن "نزلاء دور المسنين سيكونون أول من يتلقى الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، اذا صودق عليها".

المصدر: "مكان"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا