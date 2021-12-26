المستشار القانوني لحكومة إسرائيل يصادق على فرض قيود على غير المطعمين حتى بدون مبرر وبائي

صادق المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية على فرض قيود على غير المطعمين ضد فيروس كورونا، حتى بدون مبرر وبائي، ما سيسمح للحكومة بفرض قيود لرفع نسبة التطعيم.

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وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة تدرسان عرض سلسلة اقتراحات لتشديد القيود على هذه الفئة.

هذا ولفت وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى أن "الإغلاق ليس مطروحا على الطاولة حاليا، وإنه يجب اعتباره الخيار الأخير، نظرا لتداعياته الخطيرة".

وأوضحت وزيرة المساواة الاجتماعية، ميراف كوهين، قائلة: "قد نضطر في الأيام المقبلة إلى اتخاذ قرار غير سهل في ظروف عدم اليقين حول ما إذا كان يجب فرض قيود مشددة من عدمه، والشيء الوحيد الذي نعرف أنه الناجي هو التطعيم"، لافتة إلى أن "نزلاء دور المسنين سيكونون أول من يتلقى الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، اذا صودق عليها".

المصدر: "مكان"