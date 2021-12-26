غروشكو: يجري تحديد موعد وشكل لقاء مجلس "روسيا-الناتو" وقوام الوفد الروسي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأحد، أنه يجري حاليا تحديد موعد وشكل جلسة مجلس "روسيا-الناتو"، بالإضافة إلى تحديد قوام الوفد الروسي.

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ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن تصريح لغروشكو: "يجري الآن تحديد موعد وشكل اللقاء وقوام الوفد الروسي".

وأشار غروشكو إلى أن روسيا تعتقد أنه من المهم أن يشارك في جلسة مجلس "روسيا-الناتو" عسكريون رفيعو المستوى.

وقال: "مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحديث يدور عن مسائل الأمن العسكري، من المهم مبدئيا أن يشارك في جلسة المجلس عسكريون رفيعو المستوى".

تحدثت وسائل إعلام في وقت سابق من هذا اليوم، نقلا عن مصادر في حلف شمال الأطلسي، أن جلسة مجلس "روسيا-الناتو" قد تجري في 12 يناير القادم.

المصدر: تاس