مقتل جندي باكستاني جراء هجوم مسلح قرب حدود أفغانستان
AP Anjum Naveed
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أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل أحد جنوده جراء اشتباك مع مسلحين وقع، أمس السبت، في مديرية شمال وزيرستان المتلاصقة مع حدود أفغانستان.
وذكرت هيئة العلاقات العامة المشتركة بين الخدمات (ISPR) التابعة للقوات المسلحة الباكستانية، في بيان لها، أن "إرهابيين أطلقوا النار على نقطة عسكرية في منطقة شيوا"، مضيفة أن عناصر الجيش ردوا على الهجوم واستهدفوا بنجاح مواقع المسلحين.
وتابع البيان أن جنديا يبلغ من العمر 32 عاما قتل جراء "تبادل مكثف لإطلاق النار"، لافتا إلى أن قوات الجيش نفذت عملية لتطهير المنطقة والقضاء على كل إرهابي فيها.
المصدر: RT
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