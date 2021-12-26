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في حين تقوم واشنطن بصب الزيت على النار فلبرلين رأي آخر!

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في حين تقوم واشنطن بصب الزيت على النار فلبرلين رأي آخر!
Reuters
البوندستاغ، برلين، ألمانيا
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أفادت وكالة "رويترز" بأن السلطات الألمانية لا توافق على موقف الولايات المتحدة التي ترى أن روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا.

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ونقلت الوكالة عن مصادرها في الحكومة الألمانية أن برلين تهتم بتخفيف حدة التوتر، وأن ألمانيا تهدف في سياستها إلى استئناف المفاوضات (بشأن التسوية بمنطقة دونباس) بصيغة "رباعية نورماندي" بأسرع وقت ممكن.

هذا وقالت الوكالة أن ينس بليوتنر، مستشار السياسة الخارجية للمستشار الألماني أولاف شولتز، ونائب رئيس إدارة الرئاسة الروسية، دميتري كوزاك، اتفقا أثناء مكالمة هاتفية جرت بينهما الخميس الماضي، على إجراء لقاء في بداية يناير القادم لبحث الأوضاع حول أوكرانيا.

المصدر: رويترز

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