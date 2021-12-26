مسؤول أمريكي يطالب بفرض عقوبات على روسيا وإجبارها على "تقديم تنازلات"

يرى المبعوث الخاص السابق للخارجية الأمريكية إلى أوكرانيا، كورت وولكر، أن الغرب يجب أن يفرض فورا عقوبات على روسيا إجبارها على تقديم تنازلات.

إقرأ المزيد

وكتب وولكر في مقالة نشرت على موقع مركز تحليل السياسة الأوروبية، أن واشنطن وحلفاءها كانوا حتى الآن لا يفرضون عقوبات اقتصادية على موسكو إلا بعد أن "تقوم بشيء سيء"، مضيفا: "يجب تغيير هذا الموقف، وعلى الغرب أن يفرض عقوبات جديدة على الفور، وعدم الموافقة على إلغائها إلا في حال تخلي روسيا عن التصعيد العسكري".

ويعتقد الدبلوماسي الأمريكي أن هذا سيساعد في "منع العدوان الروسي" في أوكرانيا. ولم يدقق كيف يهدد الجانب الروسي كييف عن طريق تنقل قواته في أراضيه.

تعلن تقارير وسائل الإعلام الغربية وتصريحات السياسيين في الآونة الأخيرة عن التهديد بغزو روسي لأوكرانيا، وذلك بسبب تركيز القوات الروسية بالقرب من حدود البلدين. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكثر من مرة أن موسكو تقوم بنقل قواتها المسلحة في داخل أراضي بلادها كما تريده هي، وأن هذه التصرفات لا تهدد أحدا، ولا يجب أن تثير أي قلق. كما أشارت موسكو إلى أن التقارير حول "العدوان الروسي" تستخدم كحجة لنشر المزيد من قوات حلف الناتو بالقرب من حدود روسيا.

المصدر: نوفوستي