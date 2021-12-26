مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار خلال احتفال بعيد الميلاد في البرازيل

قتل 5 أشخاص بإطلاق نار خلال احتفال بعيد الميلاد في ملعب لكرة القدم في مدينة فورتاليزا بشمال شرق البرازيل في وقت مبكر من السبت.

وأوضح المكتب الصحفي التابع لجهاز الأمن أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على حاضري الاحتفال مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين، ومن ثم فروا من مكان الهجوم، وأضاف أنه تم لاحقا اعتقال 3 مشتبه فيهم.

وقالت السلطات إنه تم التعرف على 2 من الضحايا (21 و26 عاما)، ولكل منهما سجل إجرامي لدى الشرطة في تهم حيازة سلاح بشكل غير قانوني واستلام مسروقات وتكدير الأمن والسلام العام والصلة بعصابات إجرامية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الدافع وراء الجريمة ربما يكون الثأر بين عصابات إجرامية.

المصدر: "أسوشيتد برس" + وسائل إعلام برازيلية