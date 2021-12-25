مقتل 6 أشخاص على الأقل إثر تفجير انتحاري شرق الكونغو

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم السبت، بعد أن أقدم رجل على تفجير نفسه داخل مطعم بمدينة بيني الواقعة بشرق الكونغو.

وكتب المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا في تغريدة: "تم الإبلاغ عن خسائر في الأرواح. وقد تم بالفعل نشر الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات الأولية".

وقال صحفي من وكالة "رويترز" في مكان قريب إنه سمع انفجارا قرابة الساعة السابعة مساء، وبعد قداس كاثوليكي مباشرة، بالقرب من الطريق الرئيسي بالمدينة أعقبه إطلاق النار.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المقاعد المتناثرة عبر طريق بعضها تعرض للدمار، كما شوهدت ثلاث جثث بين الحطام.

المصدر: "رويترز"