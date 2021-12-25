فرنسا تسجل حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1is
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، عن تسجيلها لأول مرة أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في حصيلة يومية قياسية.
يتبع...
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، عن تسجيلها لأول مرة أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في حصيلة يومية قياسية.
يتبع...
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.