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فرنسا تسجل حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا

فرنسا تسجل حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا

أخبار العالم

فرنسا تسجل حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا
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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، عن تسجيلها لأول مرة أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في حصيلة يومية قياسية.

يتبع...

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