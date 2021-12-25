فرنسا تسجل حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، عن تسجيلها لأول مرة أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في حصيلة يومية قياسية.

يتبع...