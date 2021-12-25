إيطاليا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء تفشي الوباء
Reuters YN/TAD
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أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 54762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بدء الجائحة.
وهذا ثالث يوم على التوالي تسجل فيه البلاد حصيلة قياسية للإصابات اليومية.
كما رصدت السلطات الصحية 144 وفاة جديدة بالفيروس، مقابل 141 وفاة في اليوم السابق.
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 136530، فيما تجاوز العدد الكلي للإصابات الـ5 ملايين حالة.
المصدر: "رويترز"
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