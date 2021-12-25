موسكو: مستعدون للمساهمة في استئناف المفاوضات حول ترانسنيستريا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو مستعدة للمساهمة في استئناف المفاوضات بصيغة "5+2" حول ترانسنيستريا.

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وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على موقع وزارة الخارجية اليوم السبت، إن موسكو ترحب باستعداد تيراسبول (عاصمة "جمهورية ترانسنيستريا المولدافية) للبدء في بحث جدي لسبل التقريب بين ضفتي نهر دنيستر واستئناف المفاوضات بصيغة 5 + 2 (مولدوفا، ترانسنيستريا، روسيا، أوكرانيا، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بالإضافة إلى مراقبين عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي)".

وأضافت أن روسيا واثقة في أن هذه المبادرة من شأنها أن تحفز عملية التسوية في ترانسنيستريا وتخرجها من جمودها الراهن، وروسيا من جهتها "مستعدة للمساهمة في ذلك بصفتها وسيطا وجهة ضامنة لعملية التسوية في ترانسنيستريا".

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وكانت منطقة ترانسنيستريا التي يشكل الروس والأوكرانيون 60% من سكانها طالبت بخروجها من جمهورية مولدوفا قبل تفكك الاتحاد السوفيتي، على خلفية مخاوف من انضمام مولدوفا إلى رومانيا (القريبة منها لغويا وثقافيا).

وعام 1992 خرجت المنطقة من تحت سيطرة كيشيناو بعد فشل محاولة سلطات مولدوفا حل المشكلة بقوة السلاح. وأودت المواجهات العسكرية بين الجانبين التي تم وقفها بعد نشر روسيا قواتها لحفظ السلام في المنطقة، بحياة 804 أشخاص، وفقا للإحصاءات الرسمية.

المصدر: "نوفوستي"