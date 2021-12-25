وكالة: تركيا تفرض غرامة على منصة محلية لتداول العملات الرقمية

قالت وكالة الأناضول إن مكتب تحقيقات الجرائم المالية بتركيا فرض غرامة تبلغ 8 مليارات ليرة على منصة بايننس المحلية لتداول العملات الرقمية، بسبب انتهاكات جرى اكتشافها خلال عمليات فحص.

وأضافت "الأناضول" أن الغرامة المفروضة على شركة "بي.إن تكنولوجي" المالكة للمنصة هي الأولى من نوعها منذ تولي المكتب مسؤولية الإشراف على موفري خدمات أصول العملات الرقمية في مايو.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل بشأن الانتهاكات أو عمليات الفحص.

ولم ترد "بي.إن تكنولوجي" على طلب مرسل بالبريد الإلكتروني للتعقيب، كما لم يتسن الحصول على تعقيب من مكتب تحقيقات الجرائم المالية.

(الدولار=10.6480 ليرة تركية)

المصدر: الأناضول+رويترز