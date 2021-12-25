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انتهاء ثوران البركان في جزيرة لا بالما الإسبانية

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انتهاء ثوران البركان في جزيرة لا بالما الإسبانية
Reuters Borja Suarez
آثار ثوران البركان في جزيرة لا بالما الإسبانية
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أعلن مسؤول إسباني، اليوم السبت، عن انتهاء ثوران البركان في جزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري في المحيط الأطلسي، وذلك بعد أكثر من 80 يوما من نشاطه.

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وقال المستشار خوليو بيريز، مستشار حكومة جزر الكناري لشؤون الإدارة والعدل والأمن: "ما أود أن أقوله اليوم يمكن تلخيصه ببضع كلمات: الثوران قد انتهى.. في الحقيقة كان قد انتهى في نهار يوم 13 ديسمبر، لكنه شيء صار ممكنا قوله اليوم فقط، بعد أن أكدت لجنة علمية استقرار المؤشرات التي تثبت ذلك، كغياب تدفقات حمم أو صخور فتاتية، أو انبعاثات كبيرة للغازات، أو هزات أرضية خفيفة.."

وأضاف المسؤول أن الثوران دام 85 يوما و8 ساعات.

وأسفر ثوران البركان، الذي بدأ بجزيرة "لا بالما" في 19 سبتمبر الماضي، عن تغطية أكثر من 1,2 ألف هكتار من الأرض بطبقة من الحمم البركانية، وتدمير أكثر من 1600 مبنى، ومعظمها منازل سكنية، وتضرر 74 كم من الطرقات العامة، وإجلاء أكثر من 7 آلاف شخص.

المصدر: "نوفوستي"

 

المصدر: "تاس"

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