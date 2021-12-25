في رسالته بعيد الميلاد..البابا فرنسيس يستذكر "المآسي" في سوريا واليمن ويحذر من الوضع بلبنان
Reuters YARA NARDI
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في رسالته بمناسبة عيد الميلاد، استذكر البابا فرنسيس، "المآسي الهائلة والمنسية الجارية بسوريا واليمن بخضم النزاعين اللذين أوديا بحياة عدد كبير من الضحايا وعدد لا يحصى من اللاجئين".
ومن ساحة القديس بطرس في روما، قال البابا فرنسيس خلال استعراضه التقليدي لصراعات العالم قبل مباركة المدينة والعالم، كما يفعل كل عام جديد: "نسمع صرخة الأطفال ترتفع في اليمن، حيث تجري بصمت ومنذ سنوات مأساة مروعة نسيها الجميع، ويقتل الناس كل يوم"، مشيرا إلى أن "لبنان يعيش وضعا صعبا ومحنة لم يعرفها تاريخه".
المصدر: " أ ف ب" + "الجديد"
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