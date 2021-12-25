الرئيس الإيراني: أي تحرك للأعداء سيواجه برد شامل وحاسم سيغير المعادلات الاستراتيجية بشكل مؤثر وكبير

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن أي تحرك معاد من قبل الأعداء سيواجه برد شامل وحاسم من قبل القوات المسلحة الإيرانية وسيغير المعادلات الاستراتيجية بشكل مؤثر و كبير".

وأضاف رئيسي تعليقا على مناورات "الرسول الأعظم" التي اختتمت أمس الجمعة، أن "مناورات الرسول الأعظم دليل على إرادة و قدرة الجمهورية الإسلامية في الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني و أمنه".

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وتابع قائلا: "أي تحرك معاد من قبل الأعداء سيواجه ردا شاملا وحاسما من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيغير المعادلات الاستراتيجية بشكل مؤثر وكبير وجوهري".

كما أشاد رئيسي بجهود الحرس الثوري الإسلامي في حماية أمن الأمة الإيرانية ودول المنطقة في آن واحد.

المصدر: RT