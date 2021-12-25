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مستشار النمسا السابق ينتقل إلى الولايات المتحدة للعمل هناك

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مستشار النمسا السابق ينتقل إلى الولايات المتحدة للعمل هناك
Reuters Leonhard Foeger
المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس
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سينتقل المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس إلى الولايات المتحدة للعمل في شركة خاصة هناك، حسبما أورد موقع "أوسترايخ"  اليوم السبت، نقلا عن مصادر مقربة منه.

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وأوضح الموقع أن كورتس وقع عقد توظيف مع إحدى الشركات الخاصة قبل عيد الميلاد (وفقا للتقويم الغربي)، دون الكشف عن اسم الشركة، مضيفا أنه سيعمل في قطاع الاستثمار وسيقدر دخله السنوي بـ 500 ألف يورو.

وذكر "أوسترايخ" أن المستشار النمساوي السابق سيقضي معظم وقته في الولايات المتحدة مع عائلته، لكنه سيزور النمسا من حين لآخر. 

وفي 2 ديسمبر أعلن سيباستيان كورس اعتزاله الحياة السياسية، وذلك بعد أن استقال من منصب رئيس الحكومة بسبب تحقيقات جارية بحقه للاشتباه بتورطه في مساعدة الرشوة وخيانة الأمانة.

 

المصدر: "تاس"

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