عشرات القتلى بمعارك بين القوات الإفريقية المشتركة ومتشددين في تشاد

أكدت القوة الإفريقية المشتركة المنتشرة في حوض بحرية تشاد سقوط نحو 30 قتيلا على الأقل من الجانبين جراء اشتباكات مع متشددين إسلاميين في المنطقة.

وأعلنت "قوة المهام المشتركة متعددة الجنسية" (MNJTF) التي تضم عسكريين من نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد، أمس الجمعة، وفقا لوكالة "فرانس برس"، عن تنفيذها عملية "ناجحة" استمرت ثلاثة أيام في الجانب النيجيري من الحدود، بإسناد جوي وفرته قوات من النيجر ونيجيريا وبـ"دعم حاسم من الشركاء الأمريكيين".

وأوضحت القوة أن المرحلة الأولى من العملية انطلقت في منطقة مالام فاتوري والثانية في مناطق أريغي وجاشيغر وأساغا وكاماغونما.

وذكرت القوة أن القوات المشتركة خلال العملية التي انتهت الثلاثاء الماضي قضت على 22 متشددا على الأقل ودمرت أربع مركبات ودرجات نارية، وصادرت بنادق هجومية من طراز "كلاشنيكوف"، بالإضافة إلى تدميرها مواقع مدفعية موجهة صوب مدينة ديفا بجنوب شرق النيجر.

في المقابل، أقرت القوة المشتركة بمقتل ستة من عناصرها (وهم أربعة جنود نيجيريين واثنان آخران من النيجر) وإصابة 23 آخرين بجروح طفيفة خلال العملية.

المصدر: "فرانس برس"