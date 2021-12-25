"طالبان" تكشف حقيقة توصلها لاتفاق مع قطر وتركيا بشأن تشغيل مطارات أفغانستان الدولية

نفت السلطات الأفغانية الجديدة الخاضعة لسيطرة حركة "طالبان" صحة الأنباء عن توصلها إلى اتفاق مع قطر وتركيا بشأن تشغيل المطارات الدولية في البلاد.

وذكرت إدارة الطيران المدني الأفغانية على صفحتها في "فيسبوك" مساء أمس الجمعة أن المباحثات لا تزال مستمرة بشأن تقديم الخدمات التقنية إلى مطارات أفغانستان الدولية الخمسة، ولم يتم توقيع أي اتفاق حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد نشر وكالة "الأناضول" التركية الرسمية خبرا نقلا عن مصادر دبلوماسية، مفاده أن أنقرة والدوحة توصلتا إلى اتفاق مبدئي مع حكومة "طالبان" بشأن تشغيل مطار حامد كرزاي في كابل والمطارات الدولية الأربعة الأخرى في أفغانستان.

المصدر: RT + "الأناضول"