إطلاق قنابل مجنحة من الطائرات في مناورات "الرسول الأعظم" (فيديو)

نشر الحرس الثوري الإيراني مقاطع إطلاق قنابل مجنحة من طائرات في مناورات "الرسول الأعظم" التي انتهت يوم أمس الجمعة.

وأطلق الحرس الثوري في المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم (ص) السابعة عشرة، 16 صاروخا باليستيا من مختلف الفئات بصورة متزامنة حيث نجحت في تدمير الأهداف المحددة مسبقا.

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وتتميز المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الاعظم (ص) الـ17 بتنفيذ قدرة الصواريخ ذات الوقود الصلب لاجتياز المواقع المحصنة للعدو، وتوجيه الضربات والإصابة المتزامنة، والارتقاء بمستوى الجاهزية القتالية للحرس الثوري.

المصدر: RT