طهران تؤكد أنها لا تنوي تخطي عتبة الـ60% في تخصيب اليورانيوم

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية، محمد إسلامي، إن طهران لا تنوي تخطي نسبة الـ 60% في تخصيب اليورانيوم، وإن الأنشطة الإيرانية تجري وفقا لقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف في تصريح صحفي أنه حتى وإن فشلت أطراف الاتفاق النووي في إحيائه ولم يتم رفع العقوبات الأمريكية عن طهران فإن تخصيب اليورانيوم لن يتجاوز 60%.

وأوضح إسلامي أن "كل أهدافنا فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم هي تلبية احتياجاتنا الصناعية والإنتاجية، وكذلك تلبية احتياجات المستهلك من تلك السلع التي يحتاجها بلدنا ومواطنونا اليوم".

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في تصريح لوكالة "نوفوستي"، إن طهران سددت ديونها لموسكو لبناء أول وحدة طاقة في محطة الطاقة الكهرذرية في بوشهر.

المصدر: إيسنا + نوفوستي