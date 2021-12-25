سريلانكا.. شرطي يقتل 4 من زملائه الضباط بالرصاص

أطلق شرطي النار على مجموعة من زملائه الضباط في سريلانكا، ما أسفر عن مقتل أربعة منهم وإصابة ثلاثة آخرين، حسبما قال متحدث باسم الشرطة، اليوم السبت.

إقرأ المزيد

وكشف بيان للشرطة أن إطلاق النار وقع مساء الجمعة داخل مركز للشرطة في بلدة ثيروكوفيل الصغيرة بشرق سريلانكا، حيث تقع البلدة في منطقة حرب سابقة بالجزيرة، والتي كانت سلمية إلى حد كبير منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 2009، وتقع المدينة على بعد حوالي 336 كيلومترا شرق العاصمة كولومبو.

وكان الضابط المسؤول عن المركز من بين الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم الشرطة، نهال ثلدوا، إن الرقيب الذي قام بإطلاق النار على زملائه اعتقل بعد أن استسلم لمركز شرطة منفصل وسلم بندقيتين هجوميتين من طراز "تي -56" وذخيرة.

وأضاف ثلدوا أنه تم إرسال فريق شرطة برئاسة ضابط بارز إلى المنطقة للتحقيق في الحادث.

ولم يعرف على الفور الدافع وراء إطلاق النار.

المصدر: "أسوشيتد برس"