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"الصحة اليابانية" تصدر توصيات بخصوص فعالية أدوية مخصصة لعلاج متحور كورونا الجديد "أوميكرون"

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Reuters
طوكيو، اليابان
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قررت وزارة الصحة اليابانية عدم التوصية للمؤسسات الطبية باستخدام "مزيج الأجسام المضادة" الذي أنتجته شركتا "Roche" السويسرية و"Regeneron" الأمريكية لعلاج المصابين بمتحور "أوميكرون".

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وأفادت وكالة "NHK" اليابانية بأن الوزارة تلقت المعلومات حول النشاط المعادل المنخفض لهذا الدواء ضد السلالة الجديدة.

وأكدت الوزارة اليابانية في الوقت ذاته فعالية دواء "سوتروفيماب" الذي أنتجتها شركة "GSK" البريطانية بالتعاون مع شركة "Vir Biotechnology" الأمريكية في مكافحة متحور "أوميكرون". ويعمل هذا الدواء على أساس الأجسام المضادة أيضا.

المصدر: تاس

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