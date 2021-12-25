أرمينيا تفرج عن جنود أذربيجانيين لأسباب إنسانية ودون شروط مسبقة

قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إن بلاده أعادت إلى أذربيجان عناصر من الجيش الأذربيجاني المحتجزين، دون شروط مسبقة.

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وأضاف باشينيان:" أعدنا (الجنود) بدون شروط مسبقة.. لأننا لا نريد إعطاء الانطباع بأننا نساوم في الأمور الإنسانية. بهذا الموقف، أظهرنا التزامنا الكامل بالمعايير والقواعد الدولية".

وكانت وزارة الدفاع الأرمنية أعلنت في 20 ديسمبر عن عودة جنديين أذربيجانيين إلى أذربيجان بوساطة روسية، اعتقلا في 18 ديسمبر بعد انتهاكهما الحدود.

وبحسب وسائل الإعلام تمت إعادة العسكريين "على أساس اعتبارات إنسانية وبوساطة روسية".

وكانت أذربيجان قد أعلنت في وقت سابق عن تسليم 10 عسكريين أرمن لأرمينيا في أعقاب الاجتماعين بين الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، في بروكسل مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل.

المصدر: نوفوستي