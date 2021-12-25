في ظل ارتفاع إصابات كورونا.. ماكرون يعقد اجتماعا خاصا بشأن كوفيد-19 يوم الاثنين

قال قصر الرئاسة بفرنسا إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا بشأن كوفيد -19 يوم الإثنين في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بفسروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان الرئاسي، أنه سيعقب الاجتماع المقررعقده في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش اجتماع لمجلس الوزراء.

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وسجلت فرنسا أمس الجمعة 94124 إصابة جديدة بكورونا، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الذين يعالجون بالمستشفيات بسبب كوفيد-19 لأعلى مستوى في 7 أشهر، ووصل إلى ما يقرب الـ16200، بحسب بيانات رسمية.

وكانت الهيئة العليا للصحة في فرنسا قالت يوم الجمعة إنه يمكن الحصول على الجرعات التنشيطية من لقاحات كورونا بعد ثلاثة أشهر من اكتمال التطعيم.

وصدرت التوصية الجديدة ضمن الجهود المستمرة للحد من انتشار المتحور "أوميكرون" في البلاد.

المصدر: رويترز