اليونان تعلن مقتل شخصين وإنقاذ 57 آخرين في ثالث تحطم لمراكب المهاجرين خلال أيام

قال خفر السواحل اليوناني إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وتم إنقاذ 57 آخرين عندما انقلب المركب الذي كان يقلهم قبالة جزيرة باروس اليونانية في وسط بحر إيجه يوم الجمعة.

وسارعت السلطات بإجراء عملية بحث وإنقاذ شمال غربي جزيرة باروس بعد ما يعتقد أنه ثالث حادث تحطم سفينة تقل مهاجرين في المياه اليونانية هذا الأسبوع.

وقال خفر السواحل إنه تم إرسال طائرات وسفن إلى المنطقة.

وذكرت وكالة أثينا للأنباء، وهي وكالة يونانية شبه رسمية، أن 80 شخصا كانوا فيما يعتقد على متن المركب الذي وصفته بأنه مركب شراعي، مشيرة إلى أن ظروف انقلاب المركب غير معروفة إلى الآن.

وفي وقت سابق قالت السلطات اليونانية إنها انتشلت 11 جثة من موقع حادث تحطم مركب شراعي آخر غرق وهو يقل مهاجرين قبالة جزيرة غير مأهولة في جنوب اليونان أمس الخميس. وأنقذت السلطات اليونانية 90 شخصا آخرين.

وتشكل اليونان إحدى الطرق الرئيسية المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للاجئين والمهاجرين الذين يسعون للفرار من الحرب وشظف العيش في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويبحر معظمهم على متن قوارب مطاطية إلى جزر قريبة من الساحل التركي.

وخلال الليل بين يومي الثلاثاء والأربعاء غرق مركب يعتقد أنه كان يقل من يصل عددهم إلى 50 مهاجرا قبالة جزيرة فوليجاندروس ويُخشى أن يكون العشرات لقوا حتفهم.

المصدر: وكالات