وكالة: تركيا وقطر توصلتا لاتفاق مع "طالبان" حول تشغيل مطار كابل

كشفت مصادر دبلوماسية، الجمعة، أن تركيا وقطر توصلتا إلى اتفاق مبدئي مع حكومة حركة "طالبان" الأفغانية حول تشغيل مطار العاصمة كابل، و4 مطارات أخرى في البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر مطلعة على اجتماعات ومشاورات جمعت بين مسؤولين قطريين وأتراك حول تشغيل مطار كابل أن "الوفد التركي القطري الذي وصل أفغانستان، الخميس، توصل إلى اتفاق مبدئي مع الجانب الأفغاني حول تشغيل مطار كابل و4 مطارات أخرى".

وأضافت أنه "تم إجراء محادثات مثمرة وفعالة حول تشغيل المطارات"، مشيرة إلى أنه "سيتم تشكيل فرق فنية مشتركة لتحديد تفاصيل عمليات التشغيل".

وأوضحت أنه "تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات من خلال اللجان الفنية في الأيام المقبلة".

وتابعت: "ستكون هناك اجتماعات فنية بين الوفد التركي القطري من جهة والحكومة الأفغانية من جهة أخرى خلال الأسبوع المقبل حول تفاصيل التشغيل".

وذكرت المصادر أن "الوفد التركي- القطري سيسافر في وقت لاحق الجمعة من كابل إلى الدوحة، وسيواصل العمل خلال الفترة المقبلة بالعاصمة القطرية".

وحسب المصادر، فإن مفاوضات جرت بين وفود قطرية وتركية خلال الفترة الماضية بشأن تشغيل مطار كابل، تكللت بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركتين من تركيا وقطر لهذا الغرض على أساس الشراكة المتكافئة.

ومنذ أواخر أغسطس 2021 يساعد خبراء فنيون من تركيا وقطر على إصلاح عمل مطار كابل، الذي يمثل أهمية كبيرة لأفغانستان غير المطلة على البحر، بعد أن تضررت أجنحته ومدرجاته جراء الفوضى خلال عمليات الإجلاء والهجوم الإرهابي يوم 26 أغسطس.

وتسيطر حركة "طالبان" على أفغانستان منذ أغسطس لكن دول العالم لم تعترف بسلطة الحركة حتى الآن نظرا لسجلها في قضية حقوق الإنسان.

المصدر: "الأناضول" + وكالات