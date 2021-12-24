أردوغان: الودائع بالليرة زادت 23.8 مليار منذ إعلان خطة دعمها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الودائع بالليرة زادت بمقدار 23.8 مليار ليرة (2.26 مليار دولار) منذ إعلان الحكومة عن أداة جديدة لدعم العملة الوطنية أمام تقلبات سعر الصرف.

وأوضح أردوغان اليوم الجمعة في مقابلة مع قناة "الخبر" التلفزيونية أن "الأداة الجديدة ستساعد في استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية والميزانية على المدى الطويل".

ووعد أردوغان بأن حكومته لن تسمح للمستغلين بزيادة أسعار المواد الاستهلاكية، مبينا أن الدولة التركية عازمة على ذلك.

وكشف أردوغان يوم الاثنين عن خطة تقوم وزارة الخزانة والبنك المركزي بمقتضاها بتعويض الخسائر على الودائع المحولة إلى الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية مما أدى إلى أكبر ارتفاع لليرة على الإطلاق خلال يوم.

(الدولار = 10.511 ليرة)

المصدر: وكالات