"طالبان" ترحب بتصريحات بوتين حول عدم جواز الإساءة إلى النبي محمد

رحبت حركة "طالبان" الأفغانية بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول أن الإساءة إلى النبي محمد لا علاقة لها بحرية الإبداع.

وقال عبد القهار بلخي المتحدث باسم وزارة الخارجية في الحكومة التي شكلتها "طالبان" في أفغانستان، إن "إمارة أفغانستان الإسلامية ترحب بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول أن الإساءة إلى النبي محمد (ص) هي ليست حرية التعبير وإنما مخالفة حرية الديانة والإساءة إلى مشاعر المسلمين".

إقرأ المزيد

ورحبت "طالبان" كذلك بدعوة الرئيس الروسي إلى الإفراج عن الأصول المجمدة التابعة لمصرف أفغانستان المركزي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح خلال مؤتمره الصحفي السنوي يوم الخميس بأن الإساءة إلى النبي محمد هي "انتهاك الحقوق في حرية الديانة والإساءة إلى المشاعر المقدسة لأتباع الإسلام".

ودعا بوتين كذلك الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في المصارف الأجنبية، وقبل كل شيء الأمريكية، من أجل تقديم المساعدة لسكان أفغانستان.

المصدر: "تاس"