زيادة يومية قياسية بإصابات كورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت ثاني زيادة قياسية يومية على التوالي في إصابات كورونا بلغت 50599 إصابة، مقابل 44595 في اليوم السابق.

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وحسب إحصاءات الوزارة انخفض عدد الوفيات الجديدة المرتبطة بالفيروس إلى 141 من 158 أمس الخميس.

وسجلت السلطات 136386 وفاة مرتبطة بكورونا، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع عالميا.

ومنذ ظهور المرض في إيطاليا في فبراير شباط من العام الماضي، سجلت البلاد 5.57 مليون إصابة

المصدر: "رويترز"