تركيا.. إصابة بطريرك الأرثوذكس بارثولوميو بكورونا

أعلن المكتب الصحفي للبطريركية المسكونية في تركيا يوم الجمعة إن البطريرك المسكوني بارثولوميو، ثبتت إصابته بكورونا.

وقال المكتب الصحفي في بيان إن البطريرك بارثولوميو (81 عاما) تلقى تطعيما كاملا ضد المرض وإنه يعاني فقط من أعراض خفيفة.

والبطريرك بارثولوميو هو الزعيم الروحي لنحو 300 مليون مسيحي أرثوذكسي حول العالم، ويتخذ من اسطنبول مقرا له.

المصدر: "رويترز"