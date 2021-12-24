بولندا: ألمانيا تسعى لتحويل الاتحاد الأوروبي إلى "رايخ رابع"

قال زعيم الحزب الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي، اليوم الجمعة، إن ألمانيا تعمل على تحويل الاتحاد الأوروبي إلى جمهورية فدرالية ضمن "الرايخ الألماني الرابع".

وأضاف زعيم حزب "القانون والعدالة" في تصريحات أدلى بها لصحيفة "جي بي سي" اليمينية البولندية أن بعض الدول "غير متحمّسة لإمكان بناء رايخ ألماني رابع على أساس الاتحاد الأوروبي".

وتابع كاتشينسكي الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء: "إذا اتفقنا نحن كبولنديين مع هذا النوع من الخضوع في وقتنا الحالي فسنتدهور بطرق مختلفة".

وأشار إلى أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تستخدم كـ"أداة" لتطبيق أفكار فدرالية.

ودخلت بولندا في خلاف طال أمده مع الاتحاد الأوروبي على خلفية إصلاحات قضائية أطلقها منذ العام 2015.

وأعلن الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع أنه سيباشر تحركا قضائيا ضد بولندا لتجاهلها قانون الاتحاد الأوروبي وتقويضها استقلال القضاء، فيما اتهمت وارسو الاتحاد بـ"المركزية البيروقراطية".

وخلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس لوارسو في وقت سابق هذا الشهر، اعتبر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أن دعم الحكومة الألمانية لفدرالية في الاتحاد الأوروبي "طوباوي وبالتالي خطير".

المصدر: "أ ف ب"