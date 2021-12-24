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بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

أخبار العالم

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة
Reuters KC/fs
كورونا في بريطانيا
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أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 122186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات ترصد في يوم واحد منذ بدء الجائحة.

وكانت السلطات الصحية رصدت 119789 إصابة جديدة بالفيروس أمس الخميس.

وأظهرت البيانات تسجيل 137 وفاة جديدة بالفيروس، نزولا من 147 وفاة سجلت في اليوم السابق.

وترتفع بذلك حصيلة الوفيات بكوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء إلى 147857 حالة.

المصدر: "رويترز"

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