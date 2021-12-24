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حصيلة الإصابات بـ"أوميكرون" في بريطانيا تتخطى الـ100 ألف

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حصيلة الإصابات بـ
Reuters Alastair Grant
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أعلنت السلطات الصحية البريطانية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا في المملكة المتحدة تجاوزت عتبة الـ100 ألف.

وأكدت وكالة الأمن الصحي البريطانية اليوم الجمعة أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 23719 إصابة جديدة بـ"أوميكرون" في أراضي المملكة المتحدة، مقابل 16817 إصابة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمتحور الجديد التي تم تسجيلها في البلاد 114625 حالة.

ويعود معظم هذه الإصابات إلى إنجلترا، حيث رصدت حتى اليوم 102729 حالة للمتحور الجديد 19203 منها خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت الوكالة أن المملكة المتحدة سجلت إجمالا خلال اليوم الأخير 112186 إصابة جديدة بكورونا، ما يمثل أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة.

المصدر: RT

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