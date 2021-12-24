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وسائل إعلام فرنسية: القبض على امرأة حاولت تنفيذ عملية دهس في مارسيليا وهي تردد "الله أكبر"

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وسائل إعلام فرنسية: القبض على امرأة حاولت تنفيذ عملية دهس في مارسيليا وهي تردد
AP Michel Euler
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أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الجمعة بأن أجهزة إنفاذ القانون ألقت القبض على امرأة حاولت تنفيذ عملية دهس في مدينة مارسيليا، وهي تردد "الله أكبر".

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" عن مصدر مقرب من القضية أن المرأة المدعوة أسماء ب. (34 عاما) اعتقلت بعد ظهر الأربعاء الماضي، بعد أن حاولت عمدا الاصطدام بعدد من السيارات ودهس شخصا عند ممر في منطقة كالانك الصخرية المطلة على البحر في الدائرة التاسعة من مارسيليا.

ولفت مصدر الصحيفة إلى أن المرأة التي كانت بحوزتها نسخة من القرآن الكريم رددت عدة مرات "الله أكبر" خلال توقيفها، وزعمت أنها على تواصل مع عناصر إرهابية.

ولم يصب أحد جراء الحادث، حسب الصحيفة.

يتبع..

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